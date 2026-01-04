中油：汽柴油5日起調降0.2元 95無鉛每公升28.1元

（中央社記者趙敏雅台北4日電）台灣中油今天表示，自5日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升各調降新台幣0.2元；調整後，國內發油量最大的95無鉛汽油每公升價格為28.1元。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升25.0元。

中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，民國114年累計至12月底止，中油共吸收約64.44億元。（編輯：蘇志宗）1150104