中油：汽、柴油價格不調整





中油宣布，自24日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。

中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各不予調整，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。

更多新聞推薦

● 柯文哲「獄中筆記」曝光 指定接班人「若沒黃國昌，民眾黨早就垮了」