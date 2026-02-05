中油：阿拉斯加案若具效益 美氣採購占比將超過3成

（中央社記者曾智怡、曾筠庭台北5日電）外界關注美國阿拉斯加天然氣投資案進度，中油董事長方振仁今天表示，中油在收到開發商提供FEED（前段工程設計）報告後，若評估此案具效益，根據去年3月雙方所簽意向書採購量最高600萬噸計算，中油對美天然氣採購占比將升至33到35%。

台美關稅談判在美東時間15日進行總結會議，並於會後簽署投資合作備忘錄（MOU），經濟部長龔明鑫今天在經濟部年終記者會表示，台美MOU涵蓋投資類別有半導體、AI伺服器與能源，後續要增加其他類別尚需進一步討論；至於分配部分，雖做過盤查，但尊重廠商自主揭露意願。

至於中油阿拉斯加天然氣投資案，龔明鑫說，中油還在評估中，這次「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）亦有談到相關議題，但投資需有文件與依據，盼盡快獲得文件以利評估。

方振仁解釋，阿拉斯加天然氣開發商預計今年上半年可完成FEED（前段工程設計）報告，確定整體投資內容與總額、工程可行性等，中油收到報告後會進行審核，若判斷這個投資案具效益，將按既定程序提報經濟部、行政院做最後審查。

對美採購天然氣方面，龔明鑫表示，會提高採購量，因牽涉供應安全問題。

方振仁補充，目前中油採購天然氣中，主要進口國依序為卡達、澳洲、美國，美國占比約10%，若阿拉斯加天然氣投資與採購具商業條件、競爭力，對國內能源供應會有幫助；根據去年3月所簽意向書，採購量最高600萬噸，從目前10%加上去，占比應會升至33到35%。

他會後補充，目前預測阿拉斯加案2032年有機會開始少量出口。

中油去年3月與美國阿拉斯加天然氣管線開發公司（Alaska Gasline Development Corporation）簽署協議，同意購買液化天然氣，並投資阿拉斯加液化天然氣計畫，這項計畫將透過管線，從阿拉斯加北部偏遠地區往南輸送天然氣，以液化天然氣形式運到台灣、日本和韓國。

此外，頁岩氣礦區布局方面，方振仁表示，中油自有油氣占比目標10%，去年不到5%，持續努力進行油氣資產併購，而美國頁岩氣優點是美國法令成熟，且基礎設施完整，因此是中油優先選擇投資標的，中油持續接觸各礦區，盼盡快有成果。（編輯：林淑媛）1150205