中油：10日起汽油降2角 95無鉛汽油每公升28.6元

（中央社記者蘇思云台北9日電）台灣中油今天宣布，自10日凌晨0時起，汽油每公升價格調降新台幣0.2元，柴油價格不調整；調整後，國內發油量最大的95無鉛汽油每公升價格為28.6元。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.7元。

按浮動油價機制調整原則，汽油每公升應調降0.1元、柴油價格應不調整，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽油吸收0.1元。

中油指出，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，今年累計至10月底止，中油共吸收約64.29億元。（編輯：蘇志宗）1141109