中油： 12月份國內天然氣民生用戶不調價

記者郭曉蓓／臺北報導

為持續配合政府穩定物價政策，並兼顧民生與永續經營需求，台灣中油公司今（28）日宣布12月份民生用戶天然氣價格不予調整，仍由台灣中油吸收補貼。此外，微調浮動油價機制「亞鄰最低價限制」及「平穩措施門檻」，國內汽柴油價格仍維持亞鄰最低價，並提升中油營運韌性。

台灣中油表示，近期歐洲及亞洲地區天然氣庫存充足，需求相對疲軟，國際原油及液化天然氣(LNG)市場價格呈現微幅下跌趨勢，致整體進口氣源成本微幅降低。依據政府核定的天然氣價格公式計算，114年12月電業用戶天然氣價格不調整，工業用戶平均調降1.51%，但民生用戶天然氣價格仍遠低於進口成本，配合政府持續穩定國內物價政策不予調整，仍由台灣中油吸收。

台灣中油指出，另我國政府民國96年起實施汽、柴油浮動油價機制，確保國內汽、柴油稅前價格維持亞鄰國家（日本、韓國、香港、新加坡）最低價；隨後再於107年5月 14日實施「平穩機制」，透過以上措施有效緩和國際油價上漲對國內民生物價的衝擊。但台灣中油配合政府穩定物價政策迄今，因COVID-19疫情、烏俄戰爭及油價上揚等因素，汽、柴油之平穩雙機制於107年至114年10月止累計吸收金額達1,091億元，期間雖經台灣中油努力調整經營體質並透過資產重估增值大幅填補部分虧損，目前負債比仍高達93%，因此需要調整平穩雙機制以補強中油經營韌性。

鑑於近期國際油價未來將持續維持烏俄戰爭以來低檔，另主計總處預估我國今年CPI年增率維持在2%以內，顯示國內物價趨於穩定。為使國內汽柴油價格更符合市場機制的精神、並落實使用者付費的公平原則，自12月1日起微調「亞鄰最低價限制」，排除亞鄰國家政府補貼供油商造成油價失真的因素，另外平穩措施啟動門檻也各調高一個級距。

台灣中油強調，調整過後國內油價仍將維持亞鄰最低價與保留平穩措施，但可強化營運韌性；而天然氣價格也持續配合政府穩定物價政策滾動檢討，盼社會大眾支持台灣中油永續經營，以撐得更久、走得更遠。