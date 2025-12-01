中油：12月桶裝瓦斯漲1.7元 持續吸收未調足金額

（中央社記者曾智怡台北1日電）中油今天宣布，為維持亞鄰最低價並適度調整反應成本，明天凌晨零時起，12月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷價格每公斤各調漲新台幣1.7元；車用液化石油氣每公升調漲0.9元。

中油強調，本次調整並未完全反應成本，未調足之處由中油持續吸收成本。為配合政府穩定物價政策，國內液化石油氣售價自110年起長期未反應實際氣源成本，110年至113年液化石油氣產品累計吸收金額新台幣443億元、114年截至10月底液化石油氣產品累計吸收金額約102億元，因此12月適度調整液化石油氣價格。

中油補充，調整後，國內液化石油氣售價仍遠低於亞洲鄰近國家（日本、韓國）。（編輯：黃國倫）1141201