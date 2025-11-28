中油：12月民生氣價凍漲 微調油價平穩雙機制助營運

（中央社記者曾智怡台北28日電）中油今天宣布，12月份民生用戶天然氣價格不予調整，由中油吸收補貼，並微調浮動油價機制「亞鄰最低價限制」及「平穩措施門檻」，國內汽柴油價格仍維持亞鄰最低價，但可提升營運韌性。

其中，亞鄰最低價限制排除亞鄰國家政府補貼供油商造成油價失真的因素，平穩措施啟動門檻亦各調高一個級距。

中油今天發布新聞稿表示，依據主要能源預測機構指出，115年國際原油及液化天然氣（LNG）預期將供應充裕，原油及LNG價格推估呈現下跌趨勢。

中油說明，近期歐洲及亞洲地區天然氣庫存充足，需求相對疲軟，國際LNG市場價格呈現微幅下跌趨勢，整體進口氣源成本微降。依據政府核定的天然氣價格公式計算，114年12月電業用戶天然氣價格不調整，工業用戶平均調降1.51%，但民生用戶天然氣價格仍遠低於進口成本，配合政府持續穩定國內物價政策不予調整，仍由中油吸收。

另一方面，中油指出，政府96年起實施汽、柴油浮動油價機制，確保汽、柴油稅前價格維持亞鄰國家（日本、韓國、香港、新加坡）最低價；隨後於107年5月14日實施平穩機制，透過以上措施有效緩和國際油價上漲對國內民生物價的衝擊。

然而，中油配合政府穩定物價政策至今，因COVID-19疫情、俄烏戰爭及油價上揚等因素，107年至114年10月止，汽、柴油的平穩雙機制累計吸收金額達新台幣1091億元，期間雖努力調整經營體質，並透過資產重估增值大幅填補部分虧損，但目前負債比仍高達93%，因此需要調整平穩雙機制以補強中油經營韌性。

中油表示，回顧111年2月下旬爆發俄烏戰爭，布蘭特（Brent）原油月均價於同年6月一度高達每桶約120美元，歷經國際景氣循環與政經局勢變化，Brent油價今年10月已下跌至每桶均價約64美元。美國能源部能源資訊管理局（EIA）今年11月指出，在全球石油庫存持續增加下，預測115年Brent原油均價約每桶55美元，持續呈下跌走勢。

中油指出，鑑於近期國際油價將維持俄烏戰爭以來低檔，另主計總處預估台灣今年CPI（消費者物價指數）年增率維持在2%以內，顯示國內物價趨於穩定。

中油表示，為使國內汽柴油價格更符合市場機制的精神，並落實使用者付費的公平原則，自12月1日起微調亞鄰最低價限制，排除亞鄰國家政府補貼供油商造成油價失真的因素，另外平穩措施啟動門檻亦各調高一個級距。（編輯：林家嫻）1141128