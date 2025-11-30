中油：12/1起汽柴油價格不調整 95無鉛28.6元

（中央社記者曾智怡台北30日電）中油今天宣布，自明天凌晨零時起，汽、柴油價格皆不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。

中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各不予調整，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。

中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，民國114年累計至10月底止，共吸收約新台幣64.29億元。（編輯：蘇志宗）1141130