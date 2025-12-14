中油：15日起汽、柴油價格各調降0.4元

記者李鴻典／台北報導

加油可以等等！台灣中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.2元。

台灣中油：明（15）日起汽、柴油價格各調降0.4元。（圖／翻攝自經濟部網站）



台灣中油說明，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.4元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。



台灣中油也表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

