中油：19日起汽柴油各漲8、9角 95無鉛28.7元

（中央社記者曾智怡台北18日電）台灣中油今天宣布，19日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲新台幣0.8元及0.9元，調整後，國內發油量最大的95無鉛汽油每公升價格為28.7元。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.7元。

中油表示，受伊朗政局動盪影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.8元及0.9元，已低於亞洲鄰近國家。

中油指出，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年台灣中油累計共吸收約64.44億元。（編輯：蘇志宗）1150118