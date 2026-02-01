中油：2日起汽油漲3角 95無鉛每公升28.9元

（中央社記者蘇思云台北1日電）受到伊朗與美國之間局勢緊繃與暴風雪影響美國原油生產等因素，導致國際油價上漲。台灣中油今天宣布，自2日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升各調漲新台幣0.3元與0.6元；調整後，國內發油量最大的95無鉛汽油每公升價格為28.9元。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升26.3元。

中油表示，受伊朗與美國之間局勢緊繃及暴風雪影響美國原油生產等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲0.7元及0.6元，不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽油吸收0.4元。

中油指出，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，2025年中油累計共吸收約64.44億元。（編輯：蘇志宗）1150201