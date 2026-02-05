中油：2032年起進口阿拉斯加天然氣

經濟部5日舉行年終記者會，台灣中油董事長方振仁出席說明中油向美方採購油氣等相關事宜。（黃世麒攝）

台美關稅談判，我對美直接投資2500億美元，其中國營事業中油挑大樑，目前「阿拉斯加液化天然氣計畫」正進行中，中油董事長方振仁5日說，預計2032年開始出貨台灣，穩定後每年進口量會達到600萬公噸，屆時美國液化天然氣（LNG）占比會達到3成5，躍升我第一大液化天然氣進口國。

經濟部長龔明鑫指出，這次台美談判，簽署MOU投資部分，涵蓋半導體、AI伺服器、能源等三大類別，這個部分尊重廠商自主投資規畫。天然氣採購部分，中油會提高美國的採購量，降低其他國家進口。

方振仁說明，採購阿拉斯加天然氣，預計2032年開始出口，慢慢從少量到多量，最後一年進口台灣600萬公噸。

中油天然氣採購前三大國，目前依序為卡達、澳洲，美國。現行中油從美進口液化天然氣，一年有200萬公噸，占進口比1成。等阿拉斯加LNG穩定進口600萬噸後，總量將達800萬噸，多出3倍。占台灣LNG進口量至少達33％到35％，成為中油第一大天然氣進口國。

另中油也會對阿拉斯加油氣做投資，這部分開發商正在進行前端工程設計。方振仁說，預計今年上半年報告出爐，到時才能確定整體投資內容、總額及可行性。

至於自有油氣部分，去年占比不到5％。方振仁表示中油目標是10％，這得持續努力併購油氣資產。因美國頁岩氣法律成熟、基礎設施完整，會是公司優先選擇投資標的，正在陸續接觸各個礦區。

核能重啟的部分，龔明鑫說，3月時會把核二、三再運轉計畫提交給核安會，另自主安全檢查部分，要跟原廠西屋有一些討論。這次台美關稅談判缺乏台美投保協定，被質疑赴美投資台商缺乏完整保障。龔明鑫指出，目前先爭取避免雙重課稅部分，美國眾議院已經通過，現在希望參議院儘快排案。至於投保協定為下一步，一步一步來。