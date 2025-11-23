中油：24日起汽柴油價格不調整 95無鉛每公升28.6元
（中央社記者潘姿羽台北23日電）台灣中油公司今天宣布，自明天（24日）凌晨零時起，汽、柴油價格均不調整。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升新台幣27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。
中油說明，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格不予調整，也已低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家。
中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。民國114年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。（編輯：蘇志宗）1141123
