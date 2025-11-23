中油：24日起汽柴油價格不調整 95無鉛每公升28.6元

【時報-台北電】華視主播陳雅琳從事新聞業32年，相當關心社會議題，時常透過報導揭發利弊。近年，隨著社會高齡化，她積極推動「健康餘命」，希望縮短臨終前的臥床時間，她也坦言，督促她的最大動力跟臥病在床多年的90歲母親有關。 陳雅琳透露，母親在疫情爆發的2020年突然中風，當時政策規定僅能1人陪病，她跟兄長只能在台大的柵欄門口等候，等著看護推媽媽出來，「後來媽媽心肌梗塞加肺水腫被送進加護病房，發了好幾次病危通知，結果2024年跌倒之後就起不來了」。 她坦言，母親好幾次清醒後都問「為什麼我又回來了？」一番話聽在兒女耳中相當不捨，陳雅琳嘆：「她覺得她已經很累、很辛苦了，現在去看她，她常會說『可不可以早一點走？』其實她意識清楚，只是跌倒又中風變得不良於行，沒有辦法自主要靠別人，她覺得這樣滿折磨的」。 對於母親，陳雅琳滿是心疼，因為自她3歲開始，父親就在醫院治療，直到她7歲時父親過世，母親一手拉拔她與兄弟們長大，她對父親的印象僅有照片中的笑容，「媽媽很辛苦，30歲就背著一個生病的老公跟4個小孩，我們當時也沒有自己的房子，都是租房子過活」。 陳雅琳對家人總是無私付出，她購於內湖的房屋目前是大哥的小孩在

時報資訊 ・ 2 小時前