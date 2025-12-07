中油：8日起汽柴油漲0.1元 95無鉛汽油每公升28.7元

（中央社記者呂晏慈台北7日電）受國際油價上漲影響，中油今天宣布，自8日凌晨零時起，汽、柴油價格各調漲新台幣0.1元；調整後，國內發油量最大的95無鉛汽油每公升價格為28.7元。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.6元。

中油指出，受石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）維持明年第1季不增產及俄烏和平談判進展陷入停滯等因素影響，導致國際油價上漲。

廣告 廣告

中油說明，依浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.1元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）。

中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，民國114年累計至11月底止，共吸收約新台幣64.44億元。（編輯：蘇志宗）1141207