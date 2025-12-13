中油114年僱用甄試錄取率約12% 相較高普考21%競爭更激烈

台灣中油公司今（13）日在台北、台中、高雄三考區舉辦114年僱用人員甄試第一試（筆試），共設6個考場，報名7615人，首節到考6222人，到考率81.7%；本次預計錄取768人，平均錄取率約12.34%。

台灣中油僱員甄試試場人員準備過程嚴謹。圖：台灣中油提供

若與同年度國家考試相比，114年公務人員高等考試三級考試暨普通考試平均錄取率21.14%，其中高考三級錄取率22.89%，整體數字明顯高於中油僱用人員甄試，換言之，中油此次甄試在「錄取率」角度更具競爭壓力。

國家通訊傳播委員會提供監測設備在各考場協助監測。圖：台灣中油提供

中油指出，本次甄試招考對象為高中（職）以上畢業者，性別不拘、年齡不限，共招考20類別人員；第一試採筆試，共同科目國文、英文占總分30%，各類別專業科目占70%。

台灣中油僱員甄試，董事長方振仁（左二）等人巡視考場。圖：台灣中油提供

為善盡國營事業照顧弱勢族群的社會責任，中油循例對原住民族及身心障礙人員加計筆試成績15%；同時商請國家通訊傳播委員會提供監測設備協助監測，並派員使用隱形耳機偵測器與金屬探測設備巡查，杜絕電子舞弊、維護考試公平。

中油表示，第一試成績預定115年1月7日（2026年1月7日）開放網路查詢，並擇優通知參加第二試（115年1月24日、25日）；錄取人員將依第一試及第二試總成績高低、按志願分發至各單位訓練，訓練6個月期滿成績合格後正式僱用，相關甄試簡章與公告可至甄試網站查詢。

