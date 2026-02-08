中油9日起汽油降2角、柴油漲3角 95無鉛28.7元

（中央社記者曾智怡台北8日電）台灣中油今天宣布，自9日凌晨零時起，汽油價格調降新台幣0.2元、柴油價格調漲0.3元，調整後，國內發油量最大的95無鉛汽油每公升價格為28.7元。

中油表示，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.6元。

中油指出，受美國商用原油庫存下降影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲0.7元及0.3元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽油吸收0.9元。

中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，民國115年累計至1月底止，共吸收約0.14億元。（編輯：蘇志宗）1150208