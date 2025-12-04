中法元首會晤 馬克宏喊話習近平促俄烏停火

（德國之聲中文網）法國總統馬克宏週三（12月3日）抵達北京，由中國外交部長王毅接機，中國國家主席習近平則是於週四在北京人民大會堂舉行歡迎儀式，隨後雙方展開會談、簽署12項合作協議，主題涵蓋人口老化、雙邊投資、核能與熊貓保護等。

這是馬克宏2017年就任後第四次前往中國國是訪問，他在與習近平會面後的記者會中警告，隨著中歐貿易緊張關係升溫，維繫和平的全球秩序「正面臨瓦解風險」，在此情景下，中法之間的對話重要性更甚以往。

俄烏衝突方面，馬克宏告訴習近平：「我希望中國能加入我們的呼籲與努力，盡快至少達成停火，以暫停針對關鍵基礎設施的攻擊。」習近平則未正面回應馬克宏的說法，僅表示「中國支持一切有助於和平的努力」。

此前，西方國家多次批評中國供應俄羅斯國防工業的軍用零件，為其提供了戰爭所需的重要經濟支持。

馬克宏喊話雙方「須繼續匯聚力量維護全球和平與穩定」；習近平則指出，現今「世界很不太平」，國際政治衝突多點爆發、複雜難解。他強調中國支持一切有利於和平的作為，並呼籲各方透過對話談判達成「公平、持久、有約束力並被當事各方所接受」的和平協議。

習近平稱，中國仍致力於推動烏克蘭與加薩的和平，稱中國將繼續「以自身方式對化解危機發揮建設性作用」，並宣布將提供巴勒斯坦1億美元援助，用於緩解加薩人道危機，支持加薩復原與重建。

貿易成會談焦點

除了尋求中國在俄烏停火上的支持外，貿易也是馬克宏此行的重點之一。中國與歐洲此前因稀土及電動車補貼問題，在貿易上發生一系列摩擦。

根據中國海關數據，中國是法國的第七大貿易夥伴，每年購買約350億美元的法國商品，其中約10%是化妝品，飛機零件和酒類也是主要出口商品；法國則是每年從中國進口約450億美元的商品，且雙邊貿易差額仍持續擴大。

法國與歐盟將中國描述為同時是合作夥伴、競爭者以及制度性對手。近年來，雙方在多個產業爆發貿易爭端，起因是歐盟對中國電動車補貼展開調查，而中國則以對歐洲白蘭地、豬肉和乳製品進口展開調查作為回應。

馬克宏週四告訴習近平說，歐洲願擴大與中國的相互投資，並敦促習近平就地緣政治、貿易與再生能源等領域與歐洲加強合作，並強調貿易戰是「最糟糕的處理方式」，稱雙方若維持現狀最終恐「步入危機」。

馬克宏稱：「我們應與其他夥伴共同奠定基礎，推動更平衡的經濟治理。」並呼籲制定更公平的規則，「必須創造一個可信賴的環境，並處理供應鏈中的各種不穩定風險。」

習近平在週四表示，他與馬克宏已同意在航太、核能、生物製藥、人工智慧等產業以及大熊貓保育、全球治理等領域深化合作，並稱中國預計在明年3月發布的「十五五」規劃中，為法國產業提供機會。他在對商界人士發表談話時說：「我們支持有能力、有意願赴法投資的中國企業」，但並未說明具體措施。

儘管馬克宏和習近平周四的會晤看似融洽，但分析認為政治限制仍會影響雙邊合作。

在雙邊會談前，習近平曾呼籲馬克宏「高舉多邊主義大旗」、並排除他國干擾兩國關係。此番言論被視為暗指外界批評歐洲對中政策受到美國政府鷹派立場的影響。

