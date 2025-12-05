中法就烏克蘭與巴勒斯坦問題發聯合聲明 達6點共識

（中央社台北5日電）法國總統馬克宏正在中國訪問，兩國今天公布關於烏克蘭和巴勒斯坦局勢的聯合聲明。對於俄烏戰爭，中法支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上停火止戰、恢復和平的努力。

據陸媒澎湃新聞，中法聯合聲明達成6點共識，包括致力透過對話協商和平解決國家間分歧和爭端。聯合聲明主要內容包括：

雙方致力於透過對話協商和平解決國家間分歧和爭端；關於烏克蘭（俄烏戰爭），中法支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上停火止戰、恢復和平的努力。

廣告 廣告

此外，兩國重申必須為有效落實「兩國方案」創造有利條件，這是滿足以色列人和巴勒斯坦人對公正、持久的和平與安全這一正當期盼的唯一可信方案。中法兩國對今年9月12日「紐約宣言」的通過表示歡迎。

聯合聲明還包括，中法對以色列和哈馬斯今年10月9日達成停火協議表示歡迎，呼籲各方立即履行承諾，避免採取任何可能對履行承諾造成損害的行動。兩國元首重申在聯合國監督下大規模提供人道主義援助並在整個加薩地帶迅速、安全、可持續、不受阻礙地提供援助的必要性；兩國強調繼續向巴勒斯坦民族權力機構提供物質和財政支持的重要性。

兩國並重申願就事關國際和平安全的問題繼續保持密切溝通。

馬克宏（Emmanuel Macron）3日抵達中國進行為期3天的國是訪問。中國國家主席習近平昨天在北京與馬克宏舉行正式會談後，馬克宏昨晚轉赴四川，兩國元首今天

又在當地舉行了非正式會晤。（編輯：周慧盈/朱建陵）1141205