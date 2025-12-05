中法罕見簽署多達五項雙邊聲明 都沒提到台灣

法國總統馬克宏到大陸進行國事訪問，雙方簽署了五項聯合聲明，數量罕見地多。

法國總統馬克宏到大陸三天的國事訪問，已到尾聲，大陸官方媒體陸續釋出雙方簽署的五項聯合聲明，其中涉及農業合作、俄烏戰爭、全球治理、核能與氣候變遷等，五項聯合聲明中，並沒有提到台灣。（葉柏毅報導）

據大陸央視新聞公布的五份聯合聲明，分別是關於「加強全球治理」、「因應氣候變遷」、「和平利用核能」、「農業與食品交流」，以及「烏克蘭及巴勒斯坦局勢」等五項。值得一提的是，這次雙方簽署聯合聲明的數量相當罕見，也明顯多於習近平今年5月訪問俄羅斯時，與俄羅斯總統普丁共同簽署的三份聯合聲明。

在這次聲明中，針對巴勒斯坦議題，中法兩國表示，對於以色列與哈瑪斯，在2025年10月9日，達成停火協定表示歡迎，也重申必須為有效落實「兩國方案」創造有利條件。

另外根據大陸外交部發布的習近平與馬克宏會談通稿，雙方也簽署了關於延續國際合作保護大貓熊的意向書，新一對大貓熊租借計畫，將在2027年送往法國博瓦勒動物園，租借期限10年。