中法關於烏克蘭局勢和巴勒斯坦局勢發表聯合聲明！達6點共識

法國總統馬克宏應大陸國家主席習近平邀請，於3日下午抵達北京，展開為期3天對大陸的國是訪問。《新華社》5日報導，中法兩國元首憶及2023年4月7日《中法聯合聲明》和2024年5月7日《中法關於中東局勢的聯合聲明》，就國際和平與穩定面臨的兩個重大問題深入交換意見，隨後雙方關於烏克蘭局勢和巴勒斯坦局勢發表聯合聲明，達成以下6點共識。

中法 關於烏克蘭局勢和巴勒斯坦局勢發表聯合聲明。 （圖／《美聯社》）

1.作為聯合國安理會常任理事國，中法兩國共同致力於尋求基於國際法的建設性解決方案，應對國際安全與穩定面臨的挑戰與威脅。雙方致力於通過對話協商和平解決國家間分歧和爭端。

2.關於烏克蘭，中法支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上停火止戰、恢復和平的努力。

3.中法兩國重申必須為有效落實「兩國方案」創造有利條件，這是滿足以色列人和巴勒斯坦人對公正、持久的和平與安全這一正當期盼的唯一可信方案。中法兩國對2025年9月12日《紐約宣言》的通過表示歡迎。中國大陸自1988年起承認巴勒斯坦國，對法國於2025年9月22日承認巴勒斯坦國再次表示歡迎。

中法兩國元首4日於人民大會堂舉行會談。 （圖／《美聯社》）

4.中法兩國對以色列和哈馬斯於2025年10月9日達成停火協議表示歡迎，呼籲各方立即履行承諾，避免採取任何可能對履行承諾造成損害的行動。兩國譴責一切違反國際人道法的行為，包括一切恐怖暴力行動和針對平民的無差別攻擊。兩國元首重申在聯合國監督下大規模提供人道主義援助並在整個加薩地帶迅速、安全、可持續、不受阻礙地提供援助的必要性。

5.中法兩國強調繼續向巴勒斯坦民族權力機構提供物質和財政支持的重要性，讚賞「巴勒斯坦緊急聯盟」成員的努力。法方歡迎並讚賞中方向巴勒斯坦提供援助。

6.兩國重申願就事關國際和平安全的問題繼續保持密切溝通。

中法兩國元首在都江堰舉行非正式會晤。（圖／《新華社》）

據報導，法國總統馬克宏5日在大陸國家主席習近平陪同下訪問成都，雙方在都江堰舉行非正式會晤，進行友好交流。兩國元首夫婦沿堰功道邊走邊談。

習近平介紹都江堰歷史和意義，指出都江堰水利工程是全世界迄今唯一仍在使用的古代水利工程，也是人類與自然和諧共生最早的成功實踐之一，修建過程充分反映了中華民族自強不息、不畏艱難、勇於開拓的精神。每次來到都江堰都能感受到先人因地制宜、順勢而為、天人合一、治水利民的偉大，從中汲取到治國理政的智慧。法蘭西民族同樣具有堅韌不拔的精神。中法兩國應該比其他國家更能夠相互理解、相互尊重。

馬克宏表示，都江堰山清水秀、景色優美。兩千多年前建成的水利工程至今仍在發揮作用，中國人民的勤勞智慧令人讚歎。中法兩國都有悠久的歷史文化，兩國人民對美好生活的追求是相通的，法中合作可以共謀發展繁榮、造福兩國人民。

兩國元首夫婦沿堰功道邊走邊談。（圖／《新華社》）

習近平強調，國家強盛、民族復興需要物質文明的積累，也需要精神文明的昇華。有文化自信的民族，才能立得住、站得穩、行得遠。中華文明是世界上唯一綿延不斷且以國家形態發展至今的偉大文明，具有突出的連續性、創新性、統一性、包容性、和平性。中法兩國分別是東西方文明的傑出代表。兩國共有的獨立自主精神，就源於各自深厚的文化底蘊。中法建交不僅是兩個獨立自主國家的「握手」，也是兩大璀璨文明的交匯。面對變亂交織的國際形勢，相信中法兩個歷史文化大國能夠通過對話合作，共同為世界和平穩定和人類發展進步作出更大貢獻。

馬克宏表示，當前國際形勢迅速演變，充滿不確定性。法方願同大陸加強溝通協調，堅持通過對話協商解決衝突，攜手維護世界和平穩定。

習近平夫婦邀請馬克龍夫婦共進午餐，繼續深入交流。（圖／《新華社》）

習近平夫婦邀請馬克龍夫婦共進午餐，繼續深入交流。

兩國元首一致同意保持密切溝通，共同推動中法全面戰略夥伴關係不斷向前發展。

訪問期間，雙方就加強全球治理、合作應對全球氣候和環境挑戰、持續推進和平利用核能領域合作、農業和食品交流與合作、烏克蘭局勢和巴勒斯坦局勢發表了聯合聲明。