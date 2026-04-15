中派「大慶艦」護航4大型油輪! 荷姆茲遭封鎖 美稱符合「這條件」即開放通行

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[Newtalk新聞]

隨著波斯灣局勢急劇惡化，美國川普政府正式對伊朗實施全面軍事封鎖。根據美國中央司令部的最新情報，美軍已動員逾萬名兵力封鎖伊朗進出口航線，旨在徹底截斷德黑蘭政權的貿易命脈。





根據美國中央司令部發布的官方聲明指出，封鎖行動啟動的前 24 小時內，沒有任何船隻能成功突破封鎖進入伊朗境內。美軍在波斯灣及阿曼灣攔截了 6 艘商船，並命令其立即調頭。據路透社報導，在伊朗東南部的查巴哈港，一艘美軍驅逐艦在電台中對兩艘試圖離港的油輪發出強硬警告，迫使對方放棄航行並返回港口。

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據 X 平台 @rainbow78521 的消息指出，美方強調此次行動是「無差別地」針對所有國籍前往或離開伊朗港口的船隻，包括阿曼灣及阿拉伯灣的所有沿海區域。不過為了降低對全球經濟的衝擊，美軍表示非往返伊朗港口的船舶仍能享有荷姆茲海峽的航行自由。





荷姆茲海峽遭到美國全面封鎖，進出船隻禁止駛入伊朗境內港口。 圖：翻攝自 X @visionergeo





儘管美軍封鎖嚴密，周邊局勢仍存在變數。據 X 平台 @xinwendiaocha 的消息指出，川普封鎖荷姆茲海峽後不久，中國籍超級油輪「中遠珠峰」、「海榮海」等四艘巨型船舶，在導彈護衛艦「大慶艦」於周邊水域出沒的情況下，傳出無視禁令駛入海峽。此舉被視為中方可能透過實際行動測試美軍封鎖的底線。





X 平台 @Aurora107E 發布消息稱，美軍目前的行動更像是一種「警察執法式」的封鎖，但能否迫使伊朗屈服仍存在不小變數。這種作戰方式盡管強度較低，但長期維持封鎖將造成巨大的裝備磨損與人員疲憊。目前局勢已進入誰能耗過誰的心理博弈期。如果無法在短期內迫使伊朗屈服，美軍將面臨龐大的資源消耗，而伊朗則可能利用荷姆茲海峽的地理優勢，繼續對全球航道施加壓力，進一步衝擊全球能源運輸的穩定。

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