中流正夯 台北西門町東區出現「全城開趴」廣告引熱議

《圖說》台北西門町出現「全城開趴」廣告，引起網友熱烈討論。（民眾提供）

【民眾網諸葛志一臺中報導】跨年元旦到農曆年後的元宵燈節，全台各地紛紛推出大型活動搶攻商機，近日有網友在台北西門町徒步區與東區信義新天地等人潮聚集的商業區，看到超級大的「8」，原來這是「台中Hi8 全城開趴」的系列活動廣告，影片曝光後立刻吸引民眾駐足觀看，熱血配樂搭配八大慶典畫面，迅速引爆話題。

不少網友笑說：「盧媽媽連台北也不放過，直接來宣傳台中了！」、「台中活動規模太扯」、「跨年直接排去台中」、「看到五月天跟頑童就決定衝一波！」引起熱議討論。

「台中Hi8 全城開趴」串聯今年底到明年春節的八大重量級活動，包括台中五月天「回到那一天」25週年演唱會、台中最強跨年夜、頑童MJ116演唱會等歌唱趴，耶誕嘉年華、台中購物節延長、2026中台灣燈會等盛會趴，以及台中綠美圖開幕系列活動的文化趴，還有擁有全台最大面國旗的台中市政府元旦升旗「國旗趴」，從跨年一路玩到春節，打造超長檔期的歡樂慶典。

除了卡司強大、活動密集外，許多網友也驚喜發現資訊整合相當方便，只要下載《台中通》APP，就能一次掌握活動時程、地點及交通資訊，還能參加購物節抽獎與旅宿發票抽總統套房等活動，不少人直呼：「不只好玩，還超級會回饋！」

目前「台中Hi8 全城開趴」熱度持續延燒，許多民眾敲碗想看更多活動細節，甚至有人說：「原本只是路過看到廣告，結果真的開始規劃要去台中了！」今年冬天，台中可望成為全台最熱鬧、最嗨的城市之一。