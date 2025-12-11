日本政府指控，中國的殲-15戰機遭日本自衛隊F-15進行雷達照射，日中情勢升溫。(微博)

日本政府在7日指控，中國從遼寧號起飛的殲-15戰機，對正在執行領空應對任務的日本自衛隊F-15進行雷達照射，讓日中情勢升溫。中國央視旗下的媒體9日晚間公布一段通話音檔，反指是日方故意干擾中方訓練，但這段音檔也被日本網友懷疑有諸多可疑之處。

中國公布通訊錄音檔日本海上自衛隊116艦：我是中國海軍101艦，我編隊將按計畫組織，艦載機飛行訓練。中國央視旗下社群媒體9日晚間釋出音檔，指控是日方有意滋擾中方訓練，但現在這段音檔卻被質疑可能是人為變造。

廣告 廣告

中國公布通訊錄音檔日方回答：「中國101艦，這裡是日本116艦，我收到訊息。」許多日本網友及媒體指出「音檔的對話很可疑」、「感覺像是AI」，還表示日本女性自衛隊員的英文回答聽起來有中國口音，有人覺得聲音過於清晰不像是無線電通訊，也有人指出，海上自衛隊的軍艦在聯絡時基本上不會說"warship"也就是戰艦，甚至質疑如果有音檔為什麼這麼晚才曝光，而中國軍方還同步發布圖片在國防大臣小泉人像的旁邊加上「假消息」的字樣。

中國外交部發言人郭嘉昆：「(日方)持續惡意炒作，日方是不是在故意轉移焦點？」中方主張當時發出通知後，日本艦艇以「了解」回應然而重新聽通訊內容，其實日方說的是「我收到了」。ANN新聞：「(防衛省說明)Icopied一般只表示收到通信的意思，並非表示了解或同意。」

日本防衛大臣小泉進次郎：我們沒有足夠資訊來避免危險。小泉則強調，無論有沒有事前通告，問題的本質在於中方軍機斷斷續續對自衛隊飛機進行雷達照射，時間長約30分鐘，並表示將繼續向中國提出交涉。





更多《鏡新聞》報導

中浮標布陣海上擴張 解放軍開X帳號網友酸1／日本指控中國戰機雷達照射 中方音檔反控遭質疑