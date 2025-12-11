中浮標布陣海上擴張 解放軍開X帳號網友酸2／中國在黃海設置浮標、養殖場 CSIS示警：漸進擴張主權

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)最新警告，中國已在黃海與南韓具有爭議的海域「漸進式擴張主權」。（CSIS）

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)最新警告，中國已在黃海與南韓具有爭議的海域，設立13個浮標及其他結構物，屬於「漸進式擴張主權」，有轉為軍事用途的強烈疑慮。至於美方戰略布局，近期則是特別在「美澳部長級會議」上，點名肯定台灣，參與在吐瓦魯架設「海底電纜」，強化印太網路韌性。

中國不只在台海、南海製造威脅，更沒有放過對面是朝鮮半島的黃海。ChannelANews主播：「您是否知道中國在黃海私自設置各類結構物竟多達16個，對此中國聲稱那些是『養殖場』設施。」

廣告 廣告

美國華府智庫戰略暨國際研究中心CSIS最新報告指出，中國在黃海的「韓中臨時措施區PMZ」單方面陸續設立13個浮標、2個養殖場及綜合管理平台，共計16個設施，CSIS警告，這屬於漸進式擴張主權，美國與南韓應有所警覺。

CSIS南韓事務專家車維德(6/28)：「2001年韓中雙方達成協議，在此海域(黃海)設立臨時措施區PMZ，雙方同意可以執行漁業活動，但不得設置任何結構物。」專家特別點出，中國在南海曾先設立「氣象站」，最終轉為軍事基地。

南韓國會議員vs.南韓海軍參謀總長姜東吉：「(發展軍事基地或被軍事利用的可能性?)有的。」中方灰色地帶戰術，南韓官方也認為有可能轉變軍事用途，事實上南韓多次要求中國將設施移出，但中國直接拒絕。

北京持續對準美國盟友的同時，美方也有具體作為支持印太戰略。澳洲SkyNews主播：「4位(美澳部長級領導人)會晤，美國也正檢討『澳英美AUKUS』。」檢視「澳英美安全伙伴關係」，2025美澳2+2部長級會議後公布細節，肯定台灣日本紐西蘭共同推動由美澳出資約17.4億台幣，在我友邦吐瓦魯建立海底電纜並順利完工，AIT發布聲明圖卡，強調這是展現五方合作，強化網路韌性的具體成果。





更多《鏡新聞》報導

中浮標布陣海上擴張 解放軍開X帳號網友酸1／日本指控中國戰機雷達照射 中方音檔反控遭質疑

五角大廈機密簡報曝光！ 中國擁高超音速武器「美恐無力保台」

劉寶傑再轟馬英九賣台 重申兩岸非內政：接受「家務事」將自斷外援