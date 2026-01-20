中海上民兵在東海組數百公里長城 林超倫：恐驗證海上民兵指管體系

〔記者吳哲宇／台北報導〕中國海上民兵於2025年12月25日及2026年1月11日凌晨至1月12日，在東海以數千艘漁船排出200英哩長(約321公里)的「浮動屏障」，對此國防院網路安全與決策推演研究所委任副研究員林超倫表示，這可能代表中國已在驗證海上民兵船的指管體系，將其整合為準軍事行動運用的能力。

(原文「近期中國海上民兵船東海活動概況」由國防院網路安全與決策推演研究所委任副研究員林超倫撰述，本報獲國防院同意全文轉載)

2026年1月16日《紐約時報》報導，透過船舶自動識別系統在東海觀察到一個特別反常的現象，指出在2025年底至2026年初期間，理論上應呈現離散分布的中國漁業活動，卻出現高度組織化的軍事行動。依據披露的軌跡分析，數千艘中國漁船並未依循正常捕魚的活動邏輯，而是嚴格執行類似海軍活動常用之船位保持，先是在去年聖誕節當日，約有兩千艘中國漁船在海上構建出一道長達290英哩的倒「L」字型，隨後於今年1月11日，又有千餘艘中國漁船組成縱深200英哩的長方型，這種在長達30小時內維持相對固定位置的情況，顯示已經不是單純的捕魚活動。這樣的活動，不僅可以迫使國際航運改變航道，在海權的維護上，更建構出一道具備實質阻絕效果的界線。

倘若這樣的航跡觀察屬實，從海軍戰略的角度來分析，不只是漁船有效大量動員與集結，更是「海上民兵船」指管體系成熟的具體指標，更加驗證中國已具備將原本分散的民用載臺整合為準軍事行動運用的能力。這些聽命行事編組在海上進行類似阻絕的民兵船，雖然缺乏正規軍艦或海警船的武器系統，卻能透過類似此次超高密度的「定位與存在」於海上，將可以在各種衝突期間構成一種實體的障礙，切斷對方的海上交通線，達成遲滯對方兵力機動的目的。

《紐約時報》的披露也顯示，有別於過往中國對於民兵船的運用，似乎已經開始從「點」的侵擾，轉向「面」的區域控制，加上此次觀察到的現象，正好接續在中國對臺軍演前後，不免令人聯想中國對於當前國際與臺海局勢，顯有迫切之焦慮感，故除了軍演，亦須加強「軍民融合」的戰術演練。過去中國海上民兵船，多數配備先進衛星通訊與導航系統，平時可以執行情報監視偵察、主權宣示，違法越界捕魚與測試我國反應之活動；戰時，則可以無縫接軌轉化為軍事活動的一環。在未來的東海、南海甚至臺海危機中，面對民兵船由點到面的靈活角色變化，將可能大幅壓縮各級指揮官指揮與管制的反應時間與應對作為。

不過在進行威脅評估時，筆者建議情報分析必須保持絕對之冷靜與客觀，以避免落入「確認偏誤」。由於2026年2月中旬為中國傳統的農曆春節假期，過往春節前後慣有的中國漁船捕魚活動所在多有，亦存有相當經濟因素驅動之合理性，若將所有季節性的漁業活動過度解讀為具有軍事目的之軍事化活動，將可能誤判敵之戰略意圖，更可能在心理層面落入對方「認知作戰」的泥淖，進而導致戰略資源的錯置。孫子兵法中「知己知彼、百戰不殆」，在現代各國國家利益競逐中，意味著需要更精準的資源調度。因此面對這種非常態化的特殊威脅態樣，我們需要的不是恐慌性的反應，而是以更多的實質的力量來查證與分析(如衛星照片)，始能輕鬆具備區分敵方「意圖」與「能力」的智慧，進而保有沉穩的判斷能力，做出正確的決定。

