中海警兩度逼近金門 我海巡強勢驅離

中日關係緊張情勢升溫，中國海警在我方周邊海域動作也越趨頻繁，今日(20日)金門外海再出現兩波中國海警編隊靠近情形，分別於上午及下午接近我國水域。我方金門海巡單位迅速啟動戒備，採取併航監控與廣播驅離方式，最終迫使對方退出。

今日上午8時許，金馬澎分署第十二巡防區首先偵蒐到一艘關閉AIS訊號的中國海警船，行跡異常，立即調遣巡防艇前往前推。9時，中國海警「14515」、「14603」、「14605」、「14527」等4艘船再度以雙船編組，自烈嶼西南及料羅東南方向分頭朝金門水域航入。我方巡防艇立即採取併行壓制，限制其往內推進，並一路監控至對方退出。

至下午15時，第二波中國海警船再次逼近。我方秉持「不退讓、不挑釁」原則，以近距偵監與中英文廣播要求其改變航道，雙方一度在限制水域外呈現併航態勢，最終於17時使其全數離去。

海巡署指出，中國海警10月並未進入金門海域，但11月已出現三次密集接近行動，加上中國近期在釣魚臺海域與日本多有摩擦，顯示周邊情勢整體升溫。我方已提升金門周邊海區的偵搜頻率與巡弋密度，並同步掌握區域內各國公務船與異常船舶動態，以確保海域安全穩定。