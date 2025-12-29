中海警擾台「相距僅0.8浬」 管碧玲PO照曝海上對峙：嚴陣以待

台灣海巡署桃園艦廣播驅離中國海警船。(翻攝自管碧玲臉書)

中國解放軍東部戰區實施「正義使命－2025」環台軍演，中國海警船同步擾台，進入台灣東部海域，我國海巡署立即調度大型艦艇預置應處。海委會主委管碧玲昨（29日）晚間在臉書發文表示，「堅持捍衛主權，嚴陣以待」。

中國解放軍東部戰區宣布，自本月29日起，組織陸、海、空軍及火箭軍等兵力，在台灣海峽及台島周邊海、空域，實施代號為「正義使命－2025」的聯合演習，並稱東部戰區今（30日）8時至18時將於特定海、空域進行實彈射擊軍演，同時也公布5區域座標，要求「在此期間船隻、飛行器勿進入該海域和空域」。

海委會主委管碧玲昨（29日）晚間在臉書發文，公布海巡署1,000噸級「桃園艦」傍晚監控中國海警1306號船的畫面。她指出，當晚約6時，桃園艦已對中國海警船進行第7次廣播驅離，雙方距離僅0.8浬（約1,481公尺），海上長時間對峙，情勢緊繃。

管碧玲也向第一線人員喊話，「辛苦了，我的海巡弟兄！您們不眠不休，在黑暗的大海，應對黑暗的勢力，只為了守護深愛的國家，讓親愛的人民，可以平安入夢！加油吧，弟兄姊妹」。網友則在該文下方聲援，「謝謝海巡人員守護台海！」、「謝謝主委你們都辛苦了」、「謝謝國軍英雄們的守護」、感謝海巡的弟兄姐妹們！辛苦了，謝謝你們守護台灣」。





