中海警船差0.8浬貼台艦！對峙片流出「小橘超人」出招

中國人民解放軍東部戰區12月29日一早突發快訊，宣布實施代號為「正義使命－2025」的圍台軍演，並同步公告30日上午8時至下午6時，將在台灣周邊的5個海空域範圍內展開實彈射擊。公告發布後，中共隨即派出14艘海警船在台灣北部及東部滋擾，海巡署立即調度14艘船艦艇「一對一」併行監控。而海委會主委管碧玲29日晚間則公開一張夜幕降臨時，雙方船艦相隔僅0.8浬的最新海上對峙場面。





中共海警船「海上對峙台艦」僅距1481公尺！狂貼線挑釁「對峙畫面」流出

中共30日上午8時至下午6時，在台灣周邊的5個海域和空域範圍內展開實彈射擊。（圖／翻攝自微信公眾號@東部戰區）

對於共軍突公告將實施圍台實彈軍演的舉動，我國外交部嚴正譴責中國，再次挑戰以規則為基礎的國際秩序，單方面嚴重破壞台海及區域和平穩定，並呼籲中國即刻停止無端的軍事挑釁行為。另據《自由時報》報導，為應對中共派出的14艘海警船，我國海巡署也同樣派出14艘艦船艇以「一對一」方式併航監控。據海巡署副署長謝慶欽的說法，中共海警船故意貼著我方禁限制水域線航行，不時還突破我方外界線。對於中方的挑釁行徑，海巡署祭出廣播、無線電、LED燈、造浪跟操船技巧等手段，逼對方外移「期間只要靠近，我們就頂出去」。

中共海警船「海上對峙台艦」僅距1481公尺！狂貼線挑釁「對峙畫面」流出

海巡署副署長暨發言人謝慶欽。（圖／民視新聞）





對於雙方在海上的對峙狀態，海委會主委管碧玲29日也在臉書公開一張監控畫面，海巡署1000噸級「桃園艦」29日傍晚6點當時已第七次廣播驅離中國海警1306，雙方艦艇相離僅0.8浬、約1481公尺，湧入上千網友留言狂刷一排：「感謝海巡弟兄們，守護台海！」、「管媽，辛苦了」、「感謝管媽&海巡人員們」、「謝謝小橘超人」。





原文出處：中共軍演「14船貼線逼台」挑釁！隔1481公尺「貼臉對峙台艦」畫面流出

