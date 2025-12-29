中海警船擾台「相距僅0.8浬」！管碧玲公開監控照曝海上對峙：嚴陣以待

政治中心／施郁韻報導

中國解放軍東部戰區29日無預警實施為「正義使命－2025」圍台軍演，更嗆聲今（30）日將使用實彈演習，中國海警船同步擾台進入台灣東部海域，台灣海巡署桃園艦針對中國海警1306第七次廣播驅離，雙方相距僅0.8浬。對此，海委會主委管碧玲發文表示，「堅持捍衛主權，嚴陣以待」。

中國解放軍東部戰區宣布，自12月29日起，組織陸軍、海軍、空軍及火箭軍等兵力，在台灣海峽及台島周邊海空域，實施代號為「正義使命－2025」的聯合演習，並表示東部戰區今（30）日8時至18時於特定海域空域進行實彈射擊軍演，並公布5區域座標要求「在此期間船隻、飛行器不要進入該海域和空域」。

管碧玲29日晚間在臉書發文，指出29日晚間6時，桃園艦已對中國海警船進行第七次廣播驅離，雙方距離僅0.8浬（約1481公尺），海上長時間對峙，並公布監控中國海警1306號船的畫面。

管碧玲也向第一線人員喊話，「辛苦了，我的海巡弟兄！您們不眠不休，在黑暗的大海，應對黑暗的勢力，只為了守護深愛的國家，讓親愛的人民，可以平安入夢！加油吧，弟兄姊妹」。

大批網友紛紛湧入聲援，「謝謝海巡人員守護台海！」、「謝謝主委你們都辛苦了」、「謝謝國軍英雄們的守護

」、感謝海巡的弟兄姐妹們！辛苦了，謝謝你們守護台灣」。

