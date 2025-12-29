中海警船現蹤釣魚台 今年闖355天追平紀錄

▲日本海上保安廳29日表示，在尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊日本領海外側的毗連區發現了4艘中國海警局船隻正在航行。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國圍台軍演使得台海局勢緊張升溫之際，日本海上保安廳29日表示，在尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊日本領海外側的毗連區發現了4艘中國海警局船隻正在航行。這是連續45天在尖閣諸島周邊發現中國公務船，也讓今年累計天數達355天，追平2012年「釣魚台國有化」以來的最高紀錄。

綜合產經新聞、共同社等日媒報導，位於沖繩那霸的第11管區海上保安總部表示，4艘中國海警船在釣魚台周邊領海線外側的毗連區航行。

第11管區海上保安總部透露，中國海警船均搭載機關炮等設備。日本海上保安廳巡邏船發出警告，要求其不要靠近領海。

據統計，這已經是連續第45天在尖閣諸島周邊發現中國公務船，全年合計達到355天，已經跟去年一樣，追平2012年日本政府將尖閣諸島國有化後最高紀錄。

