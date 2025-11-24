中海警船連10日釣島附近現蹤 日防相駁與那國島部署飛彈加劇緊張

圖為2025年11月22日，日本防衛大臣小泉進次郎在石垣島，訪問自衛隊基地並聽取報告。翻攝小泉進次郎X帳號



日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發日中關係緊張升溫之際，4艘中國海警船今日（11/24）再度駛入釣魚台海域外側的毗連區，持續對日方施壓。同時，日本防衛大臣小泉進次郎強調，日本在鄰近台灣的與那國島部署飛彈部隊，不會加劇區域緊張。

高市早苗7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府對此表達強烈不滿，並祭出多項反制措施，中國海警船更多次駛入釣魚台列嶼的周邊海域，雙邊緊張關係升溫。

據日本第11管區海上保安本部（海巡部門）表示，日本海上保安廳巡邏船24日在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）周邊海域外側的毗連區，確認有4艘配備機砲的中國海警船航行並發出警告。這是日本海巡部門連續第10天在其周邊發現中國船隻。

另據日本共同社報導，小泉進次郎23日到訪沖繩縣與那國町，與町長上地常夫會面時，強調提升自衛隊防衛力和強化日美同盟的重要性，並為在當地部署部隊尋求對方理解。他向媒體表示，對於有人說將飛彈部隊部署在與那國島會加劇區域緊張，直言這樣的說法並不成立。

這是小泉擔任防相後首次訪問沖繩。當被問及出現突發事態時與那國島的戰略作用時，小泉則保持謹慎，僅表示：「對於以『台灣有事』這一假設為前提的問題，恕不回答。」

與那國島距離台灣約110公里，是日本考慮到「台灣有事」下推進自衛隊「西南轉移」的最前線。陸上自衛隊已於2016年設立駐地，還計畫部署能打擊飛機和攔截彈道飛彈的03式中程防空飛彈部隊。

