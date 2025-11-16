中海警船闖釣魚台 高市擬修非核原則1／解放軍17號起黃海軍演 官媒嗆「日恐淪戰場」

ㄓ日本首相高市早苗的ㄓㄨ台灣有事發言，引起日本、中國兩國的爭端，解放軍計畫明天到19號，在黃海進行實彈射擊，中共解放軍報更在頭版刊登評論警告，如果日本武力介入台海局勢，全國都有淪為戰場的風險。

飛彈發射，直衝天際，日本防衛省海上自衛隊 15 號在官方臉書上發布這段影片，文案寫「船艦武器解決方案，全準備好了」。是否和最近日中關係緊張有關，引起注意。

日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，氣到中國宣布 17 號到 19 號在黃海進行實彈射擊，而在此之前，中國 4 艘海警船搭載機砲，16 號上午先來到日本宣稱有主權的釣魚台。時隔 1 個月再度入侵領海，對日本下馬威。

廣告 廣告

朝日電視台駐北京記者 尾崎圭朗：「中國大型搜尋網站的排行榜，關於高市首相發言的內容，現在前 10 名中包含第 1 名，有 5 個上榜。」中國上至官方，下至民間，都在關注高市早苗的「台灣有事」發言。

中國官媒新華社還畫了諷刺漫畫，只見高市和身上寫著「軍國主義」的鬼握手，即將跳下火坑。文案還寫「看出高市的本性」。另外，解放軍報頭版也刊登評論，標題寫「日本膽敢武力介入台海局勢，必遭迎頭痛擊」，內文引述專家分析，高市言論暴露妄圖以軍事手段干涉別國內政的狼子野心，這使得日本全國都有「淪為戰場」的風險。

中國北京市民：「我覺得他們（日本）管得太寬了吧。（台灣問題）這是我們國家內部的事情。」、「 （高市早苗）這絕對是不當的言論，所以外交部有這樣的提醒，也是非常必要的。」中國外交部的提醒，就是要求公民最近不要前往日本。不過東京羽田機場還是有不少中國遊客入境，他們來到淺草寺雷門開心拍照玩樂，絲毫不把政府的呼籲放在心上。

中國上海遊客：「我試著來日本後發現很安全，而且很熱鬧。日本人不會歧視中國人，我覺得真的是很好的國家。」