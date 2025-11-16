中海警船闖釣魚台 高市擬修非核原則2／高市早苗擬修非核三原則 強調美國核保護傘阻嚇力

高市早苗。（AP）

日本首相高市早苗，有意趁機調整日本長期堅持的「非核三原則」。擔心如果遇到突發事態，堅持不引進核武器，可能會削弱美國的核威懾力。不過，作為全球唯一曾遭核武攻擊的國家，高市的這番舉動，是否會讓日本推動「無核武世界」的努力倒退，也引起國內外高度關注。昨天就有不少民眾，直接走上東京街頭抗議。

抗議民眾：「不要煽動戰爭。」民眾手持標語、喊著口號，抗議日本政府，擔心沖繩會淪為戰場。為島上孩子打造和平未來之會共同代表 楚南有香子：「如果以集體自衛權為理由，讓自衛隊介入台灣問題派兵進入的話，宮古島將會變成戰場。」

日本長年以來，一直將「非核三原則」奉為關鍵政策，11 號，日本首相高市早苗雖然迴避明確表態，日本首相高市早苗：「我無法說明這份文件最終會如何表述。」但根據日本《共同網》15 日報導，日本政府有意要修改非核三原則，也就是「不擁有、不製造、不運進核武器」。

高市認為，如果堅持「不運進」原則，就可能不允許美軍核潛艇靠港，一旦發生突發狀況，美國的核威懾力就會打折扣，消息一出，也立刻引來反彈。最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥指出，今年是廣島和長崎遭受原子彈轟炸的 80 週年，如今卻要改變國家重要方針，感覺很突兀。

立憲民主黨代表 野田佳彥：「作為國家領導人，有很多事情是不能說的，必須有所克制。」去年諾貝爾和平獎得主、日本原水爆被害者團體協議會也表態反對。日本原水爆被害者團體協議會副次長：「因為日本是全球唯一遭受核武攻擊的國家，本來就非做不可（加入禁止核武器條約），但現在卻做不到，也不去做。」日本作為唯一兩度遭原子彈轟炸的國家，高市這次放寬管制的言論，勢必再度引發國內外爭議。