中海警釋對台「扼喉」海報! 威脅攔檢民船運台武器 專家 : 故意模糊 「禁限制水域」界線

中國海警近日再公布一張對台軍事海報，畫面中封鎖台灣對外航道，甚至攔截台灣輪船。 圖：翻攝自 騰訊新聞

[Newtalk新聞] 中國海警近日發布一張軍武海報，引發兩岸與國際關注。畫面以「扼喉」為主題，描繪中國海警船與直升機在台灣周邊海域執法，畫面中的中方人員自直升機索降至一艘疑似運載美製武器的「長榮貨輪」進行查驗。外界解讀，這可能是在公開傳達「可能登船查扣涉軍物資」的執法訊號，並強烈反對美國提供台灣軍武。

海報發出後，部分中國評論指出，這象徵中國正在進一步模糊台灣周邊所謂「禁限制水域」的界線，並逐步加強對台海周邊海域的控制。更直言，中國此次海報也在向國際預警，未來若有船隻被認定涉及向台灣運送如海馬斯導彈系統等美國軍備，中國海警將登船檢查甚至扣押。

中國也藉此主張，民用船隻若涉軍事用途，將不再被視為單純商船，而也會被視為「軍事目標」之一，並可讓中國解放軍有理由向其採取行動。

美軍最新對台軍售賣了82套海馬斯系統與ATACMS遠程導彈給台灣，北京對此強烈抗議。 圖：翻攝自X／Battles Insight

「楊門灼見」則發表分析認為，中國海警與解放軍聯動，反映出中國正嘗試以「執法」與「灰色地帶行動」方式，對美台軍事合作施加壓力，並對外國軍艦通行台灣海峽釋放更強硬訊號。中國官方論述甚至宣稱，美、日等國軍艦未來若再以「自由航行」名義進出台海，將面臨更高風險。不過去年底中共解放軍進行「正義使命-2025」環台軍演時，美軍軍機連續兩天出現在海峽中線，戳破出國的謊言。

中國方面也同步強調，此一動作獲得部分國際夥伴的政治聲援。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）近期公開表示，支持中國維護國家主權與領土完整；委內瑞拉外交部亦發布聲明，反對美國對台軍售，並表態支持「一個中國原則」。此外，塞爾維亞總統武大奇（Aleksandar Vučić）也重申對中國立場的支持。

