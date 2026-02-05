中港務攜手港勤公司新春揮毫、義賣 獲熱烈響應

臺中港務分公司總經理林春福（右二）與書法老師合影。（圖：臺中港務分公司提供）

為落實企業社會責任，並深化社區關懷，臺中港務分公司攜手臺灣港務港勤股份有限公司臺中營運處（下稱港勤公司）昨（五）日在海港聯合大樓南棟共同舉辦「一馬當先開新運：新春揮毫暨愛心義賣活動」，活動結合公益、環保與傳統文化，邀請民眾在春聯祈福與墨香氛圍中，感受濃厚年節氣息與吉祥祝福。

臺中港務分公司說明，活動現場同步設置春聯書寫體驗區，邀請參與者親手揮毫寫下新春祝福，透過書法藝術體驗傳統文化溫度與力量。愛心義賣部分，所有商品皆由臺中港務分公司與港勤公司同仁精心挑選或慷慨捐贈，品項多元，涵蓋玩具、運動用品、小家電及居家日常用品等，以親民價格義賣，將愛心化為實際行動，同時實踐資源循環再利用的環保理念。

臺中港務分公司指出，此次活動結合傳統藝術與公益關懷，凡購買義賣商品達指定金額，即可兌換由書法名家艾和繁等三位老師現場揮毫春聯一組，期盼透過一幅幅滿載祝福春聯，迎接嶄新一年，為社會注入更多溫暖與希望。

活動當日民眾熱情響應、踴躍支持，義賣所得共計新臺幣二萬零三百一十七元整，將全數捐贈予財團法人十方啟能文教基金會附設十方啟能中心，實際回饋社會、關懷弱勢。