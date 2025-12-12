中港台泰韓星齊聚澳門新濠影滙 昆凌復古造型出席十週年慶

（左起）台灣代表昆凌以及泰國代表Aokbab Chutimon出席澳門新濠影滙與《Man About Town》中文版舉行的「電影之城——2025實力派電影盛典」，慶祝新濠影滙10週年。

澳門新濠影滙攜手國際知名雜誌《Man About Town》中文版，於昨晚隆重舉行「電影之城——2025實力派電影盛典」，慶祝新濠影滙10週年這個重要里程碑。在現場超過60位的各國演員以及導演中，台灣唯一代表昆凌以一身高雅晚裝氣質現身，泰國女星Aokbab Chutimon則以一身金與model氣勢吸睛。

昆凌很喜歡自己的復古造型。

陳偉霆以瀟灑的披風疊搭造型現身晚宴。

韓星崔始源是第一位步上晚宴紅毯的藝人。

走上紅毯的昆凌雖然沒有接受採訪，但是黑色絲絨的平口魚尾晚裝完全襯托出她的氣質，她清爽的綁著高馬尾，並在腰間繫上鍊帶與珍珠腰帶；透紗的手套上以珠寶戒指點綴，低調卻華麗的裝扮在晚宴中展現了符合她年齡的質感。

有別於昆凌的優雅，泰國電影《模犯生》女星Aokbab Chutimon符合晚宴「一抹金」的dress code，以往後梳得乾淨的髮型搭配全身金光閃閃的CHANEL褲裝現身，手上的金球晚宴包小巧可愛，令人忍不住多看一眼。

鍾鎮濤帶著二女兒鍾懿出席盛典，眼中是滿滿的父愛。

影后惠英紅共襄盛舉。

任達華以綴有流蘇的牛仔風麂皮外套跑趴。

因為《許我耀眼》讓演藝事業再攀高峰的陳偉霆笑稱來參加晚宴是「今天來吃飯就不帥了，因為腫了」；受訪時他顯得客氣又謙虛，直說：「我對電影沒什麼理解也不厲害，只希望保持自己的專業，努力做到最好。」

余文樂以中規中矩的打扮現身。

吳尊透露感覺像是來參加party，與大家一起感受電影的魅力。

新濠集團主席兼行政總裁何猷龍。

影后惠英紅是電影圈大腕，她說：「我認為從事每一個行業的人都應該愛他的工作，這樣就會有不斷的創新與靈感，很希望年輕人能夠多多把自己的靈感發揮出來。」鍾鎮濤帶著二女兒鍾懿走上紅毯，看著女兒的眼神是滿滿的父愛與驕傲，他表示，「她還是學生，今天是帶她來見見世面，看看哥哥姐姐們，多多學習」。

