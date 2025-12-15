中港大排年終大掃除 新北：河廊煥然一新

（中央社記者王鴻國新北15日電）媲美韓國清溪川的中港大排，經過全程採純人工涉水的年終清洗作業，日前完成大掃除，新北市水利局表示，河廊煥然一新，水面更顯清澈，民眾能在更舒適、安全環境散步休憩。

水利局今天發布新聞稿指出，長達1.8公里新莊中港大排主要功能為雨水排水，且生活污水已被兩側截流箱涵完全截除，因此能維持極佳的水質與樣貌。

水利局長宋德仁表示，為維持步道開放，兼顧生態保護，清洗作業全程不使用大型機具，採純人工方式施作，清洗時須將水道水位降至僅剩3至5公分深，由工作人員徒手撈取魚類及烏龜，並將其妥善移置到安全水域，以確保河廊生物能在整治期間安全過渡。

宋德仁說，清洗完成後，許多居民表示已明顯感受到改變，不僅河廊煥然一新，水面也更顯清澈，民眾能在更舒適、安全環境散步休憩。

水利局表示，為迎接耶誕節，中港大排清洗乾淨後，已於12月13日起同步布置耶誕燈飾，歡迎市民朋友在冬日散步時，也能在煥然一新的河廊中，感受濃厚的節慶氛圍。（編輯：李亨山）1141215