中港大排清圳趣「祭水官」 施工到12月10日

新北市水利局15日舉辦新莊中港大排清圳趣活動與園遊會，大小朋友手拿長柄刷、穿上雨鞋，體驗舊時農忙秋收後維護水源潔淨的記憶。（吳嘉億攝）

新北市水利局15日舉辦新莊中港大排清圳趣活動與園遊會，現場重現莊嚴的「祭水官」儀式，大小朋友們手拿長柄刷、穿上雨鞋，在大排裡體驗過往農忙秋收後維護水源潔淨及灌溉順暢的記憶；緊接著水利局將自17日一路施工到12月10日，將大排的水質、景觀和生態維護到位，讓民眾有好的休憩環境。

新北市水利局副局長張修銘表示，過往在闢建中港大排時就是擔任科長，對整個建造過程很清楚，透過清圳趣活動讓民眾了解早期農業時期清圳的維護方法，激發市民守護環境的熱情，相信大排不但只是肩負排水防洪功能，更是休閒、遊憩與環境教育的場域，盛讚光今年的光雕活動就吸引了逾66萬人次造訪，讓人更意識維護水環境的重要性。

國民黨議員蔡建棠表示，自己每年都有來參與活動，看著過去從擔任市民代表時看見的臭水溝，到現在整理成美麗的清溪川，市民可以在這運動跟做活動。民進黨議員翁震州說，中港大排清圳趣不但可以合法玩水、體驗清圳趣外，也讓大家可以認識生態跟歷史文化，是個很有意義的活動。

水利局補充，這項每年11月秋收時節舉辦的活動，傳承新莊水文化歷史記憶，讓市民感受清圳的歷史價值，今年並重現古老的「祭水官」，期盼透過早年祈求五穀豐收的儀式，彰顯祈求五穀豐收的歷史傳統，除了點香、獻茶酒外，現場還一同詠讀詩文，祈求風調雨順、國泰民安。