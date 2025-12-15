中港大排「雨」眾不同 歲修新莊河廊美出新高度

(記者謝政儒新北報導)新北市水利局已於 12 月 10 日順利完成新莊中港大排長達 1.8 公里的年終清洗作業。為確保居民在步道上照常通行，此次作業全程採純人工涉水清洗，整治後河廊水面更顯清澈、步道煥然一新，讓居民能在更舒適、更安全的環境中散步休憩，同時也周全兼顧了生態保護。



水利局長宋德仁表示，中港大排主要功能為雨水排水，且生活污水已被兩側截流箱涵完全截除，因此能維持極佳的水質與樣貌。此次清洗範圍自中港廣場至凹灣碼頭，自 11 月 17 日起進行。為維持步道開放，作業全程堅持不使用大型機具，採純人工方式施作。







由於河道水位平時維持在 50 至 80 公分，為進行清洗，必須將水位大幅降至僅剩 3 至 5 公分。在水位調整期間，也必須同步細心執行生態維護，由工作人員徒手撈取魚類及烏龜，並將其妥善移置到安全水域，以確保河廊生物能在整治期間安全過渡，展現水利局對生態的專業堅持。



宋德仁說，時值 12 月，儘管水溫冰冷，清潔人員仍展現高度專業，以高壓水槍及刷具精準、逐段清除淤泥與青苔；維護人員也同步完成噴泉、燈飾與增氧機等設施的歲修。整段河廊施工過程十分感謝工作人員不畏寒冷、專業盡責的付出，才能讓中港大排以最佳面貌迎接市民。



清洗完成後，許多居民表示明顯感受到改變。常在河廊運動的陳先生稱讚：「經過清洗，感覺整個河廊變亮也變乾淨了，水看起來也比以往清澈，步道周邊清爽很多。」



水利局表示，為迎接聖誕節，中港大排清洗乾淨後，已於 12 月 13 日起同步布置耶誕燈飾，增添河廊夜色。邀請市民朋友在冬日散步時，也能在煥然一新的河廊中，感受濃厚的節慶氛圍。