中港捐血室11/29熱血開捐！ 恆大獅子會捐血送赤鬼牛排、萬元旅行箱等你抽

【警政時報 江雁武／綜合報導】隨著血庫存量持續走低，臨床用血吃緊情況加劇，台中市恆大獅子會率先挺身而出，聯合多家企業與公益單位，於 114 年 11 月 29 日（六）上午 8 時至下午 6 時 在 中港捐血室（台中市西屯區台灣大道四段 1176 號） 盛大舉辦「恆大捐血」活動，以最熱血的行動為第一線醫療單位補上關鍵血量。

此次活動祭出超高回饋，堪稱年度最強公益回饋日：

捐血 250cc 送赤鬼牛排一客

捐血 500cc 直接送赤鬼牛排兩客

吸引不少民眾提前關注；同時恆大獅子會也豪氣加碼推出摸彩活動，包含：

價值 9,800 元的 CENTURION 百夫長 29 吋高級旅行箱 2 個

價值 1,500 元的翡翠珠寶禮盒 20 組

要讓每位捐血者在做公益的同時，也有滿滿驚喜帶回家。

捐血一袋、希望一生，恆大獅子會攜企業力挺公益 11/29 熱血開捐。(圖／記者澄石翻攝)

恆大獅子會表示，冬季是血庫最危險的季節，民眾易因天冷、外出減少而降低捐血意願，加上近期血袋庫存不足，醫療端已多次亮起警訊。「這不是一場活動，而是一場必須全力以赴的救援。」獅友們說，這也是獅子會精神最重要的核心——需要的時候，永遠站在最前線。

活動現場準備米糕、薑母鴨、燒酒雞等熱騰騰美食，讓捐血者暖身又暖心；多家企業與店家共同響應，使得此次公益活動成為凝聚地方力量的最佳示範。恆大獅子會表示，捐血不僅是善行，更是「延續生命與傳遞希望」的重要力量。每一袋捐出的血液，都可能成為病患與家屬的曙光與依靠。志工團期盼藉由此次活動，喚醒更多人對捐血的重視，並號召社會各界加入無償捐血行列，讓愛心在血液中循環、讓希望在社會中延續。

主辦單位提醒，全血 250cc 捐血間隔 2 個月以上，全血 500cc 捐血間隔 3 個月以上。請捐血民眾記得攜帶身分證、駕照、健保卡等照片證件，以利驗證；前一晚應充分休息並避免空腹，確保捐血順利。

港捐血室11/29熱血開捐！捐血送赤鬼牛排、萬元旅行箱等你抽，恆大獅子會創會長趙令澤(中)號召：一起救血荒！(圖／記者澄石翻攝)

恆大獅子會創會長趙令澤表示，舉辦這場活動的初衷不僅是為了幫助需要血液的患者，更希望能夠喚起社會對捐血的重視，鼓勵更多人加入捐血行列。「捐血是一種善舉，更是一種生命的延續與希望的傳遞。我們呼籲社會各界踴躍參與，讓愛與希望在血液中流淌。」

血庫告急！恆大捐血活動登場，捐血送赤鬼牛排、好禮滿滿掀熱潮。(圖／記者澄石翻攝)

台中市恆大獅子會會長蔡文傑表示：「血荒很現實，但我們的行動更直接。」他強調，感謝眾多企業與善心人士無私相挺，讓公益能量不斷累積。「捐血是一份小小的付出，但對病患與家屬卻是巨大的希望。」蔡文傑會長也呼籲市民：「11 月 29 日，一起來中港捐血室，用熱血讓世界更好！」

