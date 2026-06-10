中港澄清醫院推動社區關懷 舉辦端午共融饗宴

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）端午節將屆，澄清醫院中港院區今天結合西屯區協和里舉辦「端午共融饗宴」活動，與近百名里民一起包粽、製作香包，在粽子熱騰騰出鍋後，里民更回贈給在醫院內的醫護人員。

為促進高齡共融與社區健康，澄清醫院中港院區攜手西屯區協和里辦公室，在協和里市民活動中心舉辦「端午共融饗宴」活動，西屯區長鄭錫禧也到場同歡，近百里民與長輩們一起包粽、製作香包與花藝作品，感受過節傳統文化。

澄清醫院中港院區說明，在衛生福利部「健康台灣深耕計畫」支持下，出動院內醫師、護理師、營養師、社工師以及澄光志工共25人，融合端午民俗與健康促進理念，讓長者在輕鬆愉快的氛圍中增進身心健康與社會參與。

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熱騰騰粽子出鍋後，長輩們隨即將粽子送給在醫院值勤的醫護人員，感謝醫療人員長期守護社區健康，澄清中港院區副院長蔡哲宏表示，收到長輩親手包製的粽子，感受到來自社區最溫暖的支持與鼓勵，這份粽子包的不只是糯米，更包著滿滿的人情味。

院方在活動中還安排「營養飲食保健」講座，由營養師以淺顯易懂的方式，分享日常營養觀念與居家運動的重要性，並提醒民眾端午節享用粽子時，應掌握「少量、均衡、搭配高纖蔬果」原則，避免造成身體負擔。（編輯：龍柏安）1150610