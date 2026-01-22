中港澄清醫院發生急診暴力 護理師遭病患揮拳腦震盪

108公斤的壯漢在急診室前揮拳，頭部遭受攻擊的護理師，失去重心往後倒在病床上，另外一名護理師從櫃檯飛身而出試圖制止。台中市西屯區中港澄清醫院21日凌晨4時多發生醫療暴力事件，院方出面嚴厲譴責決定提告。

中港澄清醫院副院長蔡哲宏回應，「是有出現臉部的擦傷、挫傷這樣的情況，也有頸部的疼痛和麻木這些感覺，還有腦震盪的現象。」

施暴的26歲林姓男子是因為左手腕割傷由救護車送醫治療，到院時情緒激動先作勢毆打急診醫師，經由警衛與家屬安撫到急診室門口冷靜，但隨即突然出拳攻擊詹姓護理師，造成護理師短暫失去意識、臉部擦挫傷與腦震盪。警方獲報趕赴現場直接逮捕，後續依違反《醫療法》與《刑法》傷害罪嫌偵辦。

台中市第六分局永福所副所長廖錦祥說明，「該男子就醫過程中與護理人員發生衝突並動手傷人，警方已調閱監視器畫面，並依《醫療法》及傷害罪嫌依法偵辦。」

根據《醫療法》規定，任何人不得以強暴、威脅等方法妨礙醫療業務執行，違者可處3至5萬元罰鍰或3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。不過台灣護師醫療產業工會認為，制度失靈且法院判罰太輕，建議政府修法重懲。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，「以這為例就好，那你覺得在台灣的醫療暴力的情況怎麼會改善？所以我們也希望政府，要求司法院對於這些法官必須進行再教育。」

台中市衛生局也表達嚴正譴責，強調醫療暴力零容忍，後續同步通報台中地檢署司法偵辦，全力支持第一線醫事人員。