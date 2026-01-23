中港澄清醫院護理師遭毆「一度失去意識」 108公斤壯男收押

台中澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲分享21日急診室醫療暴力瞬間，一名護理師飛躍櫃台救人。翻攝自杜承哲FB



台中市中港澄清醫院21日發生醫療暴力事件，一名108公斤的林男不滿護理師要求脫去外套，要替進行縫合，涉嫌出拳攻擊護理師，該名護理師被打到一度失去意識。檢方22日指揮警方將林男拘提到案，23日向法院聲押獲准。

台中地檢署表示，檢察官訊問林男後，認為林男涉醫療法對醫事人員以強暴方式妨害執行醫療業務，以及刑法傷害等罪嫌重大，且有逃亡及反覆實行傷害犯罪之虞，向台中地院聲請羈押獲准。

整起急診暴力事件發生21日清晨4時許，體重108公斤、30歲林男酒後與妻子發生爭吵，自己因此受傷被送中港澄清醫院急診。調查指出，護理師擔憂林男手腕傷口未處理，請其脫下外套以便縫合，林男卻突然暴怒大吼：「我不要處理傷口，我不要縫合！」沒想到卻被林男毆打。

中港澄清醫院副院長、急診科主任蔡哲宏事後受訪說明，遭施暴的護理師是資深護理人員，院方嚴正譴責醫療暴力，接下來將協助詹姓護理師提告，維護醫護人員安全與權益。

林男因酒醉自殘被送急診，卻又失控毆打詹姓護理師，以致對方腦症盪住院中。院方提供

