中港澄清醫院辦「端午共融饗宴」 社區長輩包粽回贈醫護

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澄清醫院中港院區攜手協和里辦公室，於今（10）日上午在協和里市民活動中心舉辦「端午共融饗宴」，長輩們更熱情地將暖暖的粽子，即時回贈院區給一向最照護他們的醫護人員，寫下最不一樣的端午節粽情。中港澄清醫院副院長蔡哲宏表示，收到長輩親手包製的粽子(見圖)，感受到來自社區最溫暖的支持與鼓勵，這份粽子包的不只是糯米，更包著滿滿的人情味。

適逢端午時節，為促進高齡共融與社區健康，參與「端午共融饗宴」活動的社區民眾十分踴躍，近100位里民齊聚與長輩們一起包粽、製作香包與花藝作品，在濃濃節慶氛圍中交流互動，不僅感受過節傳統文化，也獲得健康知識與溫暖陪伴。

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澄清醫院隊團出動醫師、護理師、營養師、社工師以及澄光志工共25人，融合端午民俗與健康促進理念，讓長者在輕鬆愉快的氛圍中增進身心健康與社會參與。西屯區鄭錫禧區長到場支持這項活動，大家一邊熟練地動手摺粽葉、填糯米，一邊交流香包手作與生活經驗，歡笑聲不斷，展現社區鄰里間的溫暖情誼。

院方特別安排「營養飲食保健」講座，由營養師以淺顯易懂的方式，分享日常營養觀念與居家運動的重要性，並提醒民眾端午節享用粽子時，應掌握「少量、均衡、搭配高纖蔬果」原則，避免造成身體負擔。

中午十二點半，協和里陳靖益里長代表社區長輩們將一批熱騰騰的粽子，帶到中港澄清醫院致贈給醫護團隊，感謝醫療人員長期守護社區健康，也送上端午安康祝福。蔡哲宏副院長受贈後表示，醫護人員收到長輩親手包製的粽子，這份粽子包的不只是糯米，更包著滿滿的人情味與祝福，讓醫院醫護人員深深感受到這份來自社區好厝邊最真摯的溫馨心意。