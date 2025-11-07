中港高中、梧棲國中歡慶校慶 師生齊聚熱鬧非凡
記者陳金龍／台中報導
台中市梧棲區中港高中及梧棲國中七日分別舉行校慶活動，現場氣氛熱鬧歡騰。多位民意代表與師生家長、地方人士、校友到場祝賀，共同見證學校辦學成果與校園活力，場面溫馨隆重。
中港高中昨日舉行創校三十二週年校慶，活動由學生精心準備的才藝表演揭開序幕，隨後登場的教職員工與家長趣味競賽及學生運動會，展現全校師生的活力與團結精神。梧棲區長溫國宏代表市長盧秀燕出席，祝賀校慶活動圓滿成功。
梧棲國中昨日亦舉行創校六十一週年校慶暨家長會長交接典禮，典禮莊重隆重，象徵學校教育使命的傳承與延續。由致用高中啦啦隊精彩表演揭開序幕，梧棲區長溫國宏代表市長盧秀燕出席祝賀，擔任家長會長交接典禮監交人，並於會後致贈紀念品予新任家長會長王詠建，感謝他們對學校發展的支持與貢獻，並肯定學校長期以來在教育推展與學生培育上的努力。
中港高中及梧棲國中校慶活動，除展現學校師生的多元才華與團隊精神外，也凝聚了校友、家長及社區的向心力，充分體現教育的核心價值與地方社會對學校的支持。
