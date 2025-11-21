中火增燃氣機組拆燃煤機組 盧秀燕：台電必須說到做到





高雄興達電廠燃氣機組在9月測試時發生爆炸意外，台中火力發電廠燃氣機組9月4日測試也發生火警，引發地方擔憂，市議員張瀞分要求市府嚴格把關，不能讓發電廠成為不定時炸彈，並且不能影響中火減煤期程。市長盧秀燕表示，台電先前承諾台中市要拆除燃煤機組、汰舊換新的部分，必須說到做到。

市議員張瀞分表示，燃氣機組接連出問題，實在很令人擔心，在中火燃氣機組發生火警之後，台中市環保局已經要求停止試車，並且進行全面性安全檢測，加裝相關安全設備。中火燃氣1號機原本預定2026年8月商轉，緊接著進行兩部燃煤機組的拆除作業，但現在燃氣試車不順恐怕影響中火減煤期程。而既然環保局同意中火恢復試車，就必須繼續監督中火，不能讓周邊居民生活在恐懼當中。

市長盧秀燕表示，大家對空汙深惡痛絕，中火是最大固定汙染源，我們支持國家能源政策、用氣發電，同意在中火裝設燃氣機組，原定明年商轉，接著就要拆除燃煤電廠，不能有氣又有煤、增加成六支煙囪，裝了第一部燃氣機組，就要拆除燃煤機組，現在試車一度停止，工程耽誤了二、三個月左右，我們已經去函經濟部，希望試車完畢上線後，先前承諾台中市政府要拆除燃煤機組、汰舊換新的部分，要說到做到，並且不能拖延太久。



