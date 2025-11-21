中火火警影響「以氣換煤」進度？ 盧秀燕籲中央履行承諾

議員張瀞分質詢關切，之前中火火警是否影響「以氣換煤」進度？市長盧秀燕籲中央履行承諾。（圖：中市府提供）

台中市議會市政總質詢，議員張瀞分關心中火減煤時程與燃氣機組試車情形。市長盧秀燕說，市府支持國家「用氣發電」，因此與前經濟部長王美花協商，允許在中火增設燃氣機組，但必須「以氣換煤」，市府已正式去函經濟部，要求在燃氣機組試車完成、順利上線後，履行對台中的承諾，按期拆除二部燃煤機組。

台中市議員張瀞分今天（21日）在市政總質詢時表示，高雄興達電廠燃氣機組9月發生爆炸意外，中火燃氣機組9月4日變電室也發生火警，燃氣機組接連發生意外，令人擔憂，質疑中火燃氣機組試車是否安全。同時，由於中火燃氣機組停工，恐影響後續減煤時程，影響台中空污改善情形。

廣告 廣告

台中市議員張瀞分等人質詢關切之前中火火警，是否影響「以氣換煤」進度。（圖：寇世菁攝）

盧秀燕答詢表示，中火燃氣機組原訂今年底上線，明年即可展開燃煤機組拆除作業，但先前高雄興達電廠爆炸，中火同月也發生火警，市府立即要求暫停試車，經確保安全後，中火近期將重新啟動試車，預計明年初上線。

盧秀燕說，市民對空污深惡痛絕，中火是全國最大的固定污染源，若燃煤機組不拆、燃氣機組又上線，反而可能讓空污惡化。對此，市府已向經濟部爭取，第一部燃氣機組裝設後，隔年就須拆除兩部燃煤機組。她強調，台中是全國第一個成功爭取「增設燃氣、拆除燃煤」的城市，市府與市民都高度重視這項政策，呼籲中央切勿忘記承諾。（寇世菁報導）