中火火警影響「以氣換煤」進度 盧秀燕籲中央履行承諾

【記者陳世長台中報導】台中市議會21日進行定期會市政總質詢，市議員關心中火減煤時程與燃氣機組試車情形。對此，市長盧秀燕表示，市府支持國家「用氣發電」，因此與前經濟部長王美花協商，允許在中火增設燃氣機組，但必須「以氣換煤」，市府已正式去函經濟部，要求其在燃氣機組試車完成、順利上線後，務必履行對台中的承諾，按期拆除二部燃煤機組，「說到做到，期程勿耽誤。」



張議員表示，高雄興達電廠燃氣機組今年9月發生爆炸意外，中火燃氣機組9月4日變電室也發生火警，燃氣機組接連發生意外，令人擔憂，質疑中火燃氣機組試車是否安全。同時，由於中火燃氣機組停工，恐影響後續減煤時程，影響台中空污改善情形。



盧市長指出，中火燃氣機組原訂今年底上線，明年即可展開燃煤機組拆除作業，但先前高雄興達電廠爆炸，中火同月也發生火警，市府立即要求暫停試車，經確保安全後，中火近期將重新啟動試車，預計明年初上線。



盧市長也說，市民對空污深惡痛絕，中火是全國最大的固定污染源，若燃煤機組不拆、燃氣機組又上線，反而可能讓空污惡化。對此，市府已向經濟部爭取，第一部燃氣機組裝設後，隔年就須拆除兩部燃煤機組。她強調，台中是全國第一個成功爭取「增設燃氣、拆除燃煤」的城市，市府與市民都高度重視這項政策，呼籲中央切勿忘記承諾。