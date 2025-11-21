中火燃氣機組近期將再試車 盧秀燕支持國家「用氣發電」但須「以氣換煤」 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

高雄興達電廠燃氣機組在9月測試時發生爆炸意外，台中火力發電廠燃氣機組9月4日測試也發生火警，引發地方擔憂。台中市議員張瀞分今（21）日要求市府嚴格把關，不能讓發電廠成為不定時炸彈，並且不能影響中火減煤期程。台中市長盧秀燕表示，台電先前承諾台中市要拆除燃煤機組、汰舊換新的部分，必須說到做到。

張瀞分指出，燃氣機組接連出問題，實在很令人擔心，在中火燃氣機組發生火警之後，台中市環保局已經要求停止試車，但中火燃氣1號機原本預定2026年8月商轉，緊接著進行兩部燃煤機組的拆除作業，卻因燃氣試車不順，恐怕影響中火減煤期程。且環保局同意中火恢復試車，就必須繼續監督中火，不能讓周邊居民生活在恐懼當中。

環保局長吳盛忠表示，興達與中火燃氣機組是同廠商，火警當下就兩地都立即停工，近期將恢復試車，預計2026第一季1、2號機能夠上線。

盧秀燕指出，中火燃氣機組原訂今年底上線，明年即可展開燃煤機組拆除作業，但先前高雄興達電廠爆炸，中火同月也發生火警，市府立即要求暫停試車，經確保安全後，中火近期將重新啟動試車，預計明年初上線。

「大家對空污深惡痛絕。」盧秀燕說，中火是全國最大的固定污染源，若燃煤機組不拆、燃氣機組又上線，反而可能讓空污惡化，市府已向經濟部爭取，第一部燃氣機組裝設後，隔年就須拆除兩部燃煤機組。她強調，台中是全國第一個成功爭取「增設燃氣、拆除燃煤」的城市，市府與市民都高度重視這項政策，呼籲中央切勿忘記承諾。

照片來源：台中市政府提供

