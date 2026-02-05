中火降載數據公告、即時有落差 洪毓祥喊話政府：算法說清楚

民眾黨立委洪毓祥5日揭露，台電所公開的中火降載數據，與即時發電數字對不起來。（圖／民眾黨團提供）

民眾黨新科立委洪毓祥今（5）日在社群媒體發文揭露，根據台電所提供的公開數據，5日凌晨到上午10點59分，台中火力發電廠（簡稱中火）曾「友善降載 2500MW」，然而打開台電網站看即時發電數字時，卻發現數據對不起來、有落差。他喊話政府將數字說清楚、算法講明白，不要讓人民自己對著表格猜。

洪毓祥說明，早上6點40時，中火有7部燃煤機組還在全力發電，每一部都在500多MW，幾乎是全速在跑，總共加起來是3632 MW。而中火全部開滿是5500 MW，這樣算下來，實際少發的電只有約1800多MW。對比台電所說的「降載2500 MW」，中間的數字落差一算，還差了600多MW。

洪毓祥續指，早上8點40時再看一次，發現中火發電量還有3317 MW，跟「降載 2500 MW」的說法，仍有300 MW以上的差距。簡單來說，台電說「我們有降很多」，實際發電量看起來，卻並沒有降到他們說的數字。

洪毓祥指出，早上6點40時查看台電官網，發現中火仍有7部燃煤機組在全力發電，每一部都在500多MW。（圖／翻攝自洪毓祥臉書）

洪毓祥質疑，「降載 2500 MW」是怎麼算出來的？是真的少發這麼多電，還是帳面上的算法？如果公告數字跟即時發電對不起來，那民眾應該相信哪一個？更讓人擔心的是，如果今天的資料顯示是這樣，那之前幾年說的「中火降載」，是不是也有類似的狀況發生？

洪毓祥強調，空氣是大家在呼吸的，電是大家在用的，近幾年幾乎是「用肺發電」。只希望一件事：數字說清楚、算法講明白，不要讓人民自己對著表格猜。有關中火的問題，涉及台灣電力結構最基本的公開、透明，也是對全民健康最起碼的尊重。

